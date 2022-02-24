Главные новости за 24 февраля 2022 года

— В Украине вводится военное положение в связи с тем, что российские войска перешли в наступление.

— Министерство иностранных дел Украины опубликовало официальное заявление о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.

— Российские войска пересекли границу Украины по четырем направлениям.

— По информации ЦСК, в результате боевых действий на востоке Украины уничтожены шесть российских самолетов и 50 военнослужащих.

— Городской голова Киева Виталий Кличко объявил о введении комендантского часа в Киеве.

— Российская техника пошла на прорыв Киевской области с границы Беларуси. По Житомирской области стреляют «Градами».

— Из-за введения военного положения в Украине частично остановлена работа валютного рынка. Появилось разъяснение НБУ.

— Обращение ценных бумаг в Украине остановили. Это временная мера.

— Общественный транспорт в Киеве сделали бесплатным. Виталий Кличко обратился к жителям украинской столицы.

— Сеть быстрого питания McDonald’s остановила работу в Украине. Это временно решение.

— Бывшего заместителя главы Министерства временно оккупированных территорий Юрия Грымчака признали виновным в вымогательстве крупной взятки и приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

— Магистральный газопровод «Северный поток-2» был заморожен. Об этом сказал канцлер Австрии Карл Нехаммер.