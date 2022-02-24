В Киеве объявлена воздушная тревога. Опубликована карта укрытий

В Киеве объявлена воздушная угроза. Пресс-служба КГГА просит в случае включения сирен всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

Карта укрытий прилагается:

При этом четыре станции красной ветви метрополитена, где по организационным причинам не курсируют сейчас поезда, открыты для того, чтобы киевляне могли воспользоваться ими как укрытием в случае воздушной тревоги. Речь идет о станциях «Берестейская», «Нивки», «Святошин» и «Житомирская».

Все станции киевского метро во время тревоги доступны людям в любое время — чтобы пересидеть опасность.

В настоящее время метро работает в режиме перевозок. Проход станции свободен.