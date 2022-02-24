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Новости > 10 лет с конфискацией: суд вынес приговор бывшему замминистру оккупированных территорий

10 лет с конфискацией: суд вынес приговор бывшему замминистру оккупированных территорий

Александр Панько
24.02.22 12:03
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10 лет с конфискацией: суд вынес приговор бывшему замминистру оккупированных территорий

Главное: Бывшего заместителя главы Министерства временно оккупированных территорий Юрия Грымчака признали виновным в вымогательстве крупной взятки и приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущесва.

Детали: Высший антикоррупционный суд 23 февраля признал виновным бывшего заместителя главы Министерства временно оккупированных территорий Юрия Грымчака в вымогательстве $1,1 млн взятки и подстрекательстве ряда лиц к совершению преступлений. Как сообщает LB.ua, суд приговорил его к 10 годам содержания под стражей и конфискации всего имущества.

Его взяли под стражу в зале суда. Защита будет добиваться отмены обвинительного приговора в апелляции.

Это решение приняла судебная коллегия в составе Леси Федорак, Игоря Строгого под председательством Виктора Маслова.

Прокуратура в суде первой инстанции доказала, что Грымчак и его уже покойный помощник Игорь Овдиенко претендовали на взятку за содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. НАБУ также убедило суд в том, что Грымчак обещал повлиять на судей Верховного суда, КГГА, чиновников Минкульта и Минюста для принятия «заказных решений».

Прокурор САП Олег Макар добился признания Грымчака виновным в завладении чужим имуществом в особо крупном размере путем обмана по предварительному сговору группой лиц, подстрекательстве по предварительному сговору группой лиц к законченному покушению к передаче неправомерной выгоды лицу начальнику управления культурного наследия Министерству культуры Епифанову, подстрекательству по предварительному сговору группой лиц к законченному покушению на передачу неправомерной выгоды судьям Верховного суда за совершение действий в интересах третьего лица.

Суд признал виновным бывшего чиновника в совершении преступлений по ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 и ч.4 ст. 369, ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины.

В общей сложности ВАКС исследовал 14 томов письменных доказательств прокуратуры, большой объем материалов негласных следственных розыскных действий и допросил 11 свидетелей.

Так суд пришел к выводу, что обвинение доказано, а в действиях Грымчака был преступный умысел, корыстный мотив и обман.

Также суд постановил, что совершенные преступления составляют идеальную совокупность, доказательства взаимосвязаны и касаются состава правонарушений.

ВАКС принял позицию прокуратуры, что в разговоре с Грымчаком представитель ООО «Фирма «Катран-К» рассказал ему о необходимости пройти сложную процедуру согласования разрешительных документов на «реконструкцию» рынка «Рыбак», а фактически строительство многоэтажки на склонах Днепра. Земельный участок относился к памятникам культурного наследия.

Суд постановил, что замминистра предложил свои услуги, оценив их в 1,1 миллиона долларов. Эти деньги якобы должны были распределиться между руководителями и должностными лицами Министерства культуры, Министерства юстиции, Украинского государственного института культурного наследия, Киевской городской государственной администрации и т.д.

По убеждению судей, взятку в размере 1,1 миллиона долларов планировали распределить так: 200 тысяч между министрами Евгением Нищуком и Павлом Петренко, 200 тысяч — чиновникам Минкультуры Тамаре Мазур, Александру Епифанову и Прокопенко, 50 тысяч для Игоря Овдиенко с Юрием Грымчаком, еще 50 тысяч Овдиенко якобы разрешил, чтобы Сергей Сахно оставил себе.

В приговоре говорится, что 14 августа 2019 года Грымчак и Овдиенко получили 450 тыс. долларов. Только 2 тысячи были подлинными. В тот же день их и задержали, по версии обвинителей, «на горячем».

В тему: 14 августа 2019 года Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро и представителями Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, а также его помощника по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

По данным следствия, установлено, что указанные лица, за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий, совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, в общей сумме 1,1 млн долларов США.

Позже стало известно, что на противоправные действия со стороны чиновника удалось выйти в ходе расследования покушения на народного депутата Татьяну Чорновол в конце 2013 года.

Тэги: суд, Юрий Грымчак, обвинение, криминал, новости Украины, Министерство временно оккупированных территорий

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