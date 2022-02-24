Патрульная полиция объяснила, что делать в случае ДТП, чтобы не создавать заторы

Главное: В случае ДТП Патрульная полиция советует фотографировать автомобили и как можно быстрее убирать их с дороги.

Детали: Патрульная полиция призвала украинцев немедленно освобождать дороги в случае ДТП. Как советует подразделение на своем официальном канале в Telegram, авто и повреждения нужно фотографировать для будущих разбирательств.

«Просьба к гражданам. В случае ДТП — фотографируйте машины и повреждения и быстро убирайте автомобили с дороги. Оформляйте европротокол, если оно действительно стоит того... но авто убирайте с дороги сразу. Это очень важно», — заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, добавив , что все подразделения патрульной полиции направлены на помощь гражданам.

Они стабилизируют дорожное движение, помогают в эвакуации, помогают специальным службам.

Как утверждается, патрульная полиция пока не будет выезжать на ДТП без жертв.