Зеленский призвал мир сформировать «антипутинскую коалицию»

Главное: Президент Владимир Зеленский призвал президентов США, Франции, Польши, а также канцлеров Германии и Великобритании создать «антипутинскую коалицию».

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров сформировать «антипутинскую коалицию». Об этом он написал на своей странице в Twiteer.

«Поговорил с Джо Байденом, Олафом Шольцом, Шарлем Мишелем, Анджеем Дудой, Борисом Джонсоном. Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру», — написал глава государства.

В тему: Рано утром 24 февраля в Украине было введено военное положение. Этому предшествовало широкомасштабное наступление российское армии.