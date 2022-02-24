Появилась первая информация о жертвах и пострадавших в результате обстрелов

Главное: Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко со ссылкой на оперативную информацию Нацполиции, сообщил о якобы первых жертвах и пострадавших от обстрелов стратегических объектив в Украине со стороны российской армии.

Детали: По данным Национальной полиции Украины, по состоянию на 8 утра в Украине есть первые жертвы российского наступления. Как сообщил в военном городке в Броварах № 161 во время авиаудара якобы сгорело здание и 4-этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая.

«По предварительной информации, есть один погибший, один раненый и 5 еще пострадавших, более подробно информация будет дополнительно», — написал он.

По информации Геращенко:

В Мариуполе Донецкой области получили ранения ребенок и трое гражданских.

Относительно других регионов информация такова:

Киевская область — Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский районы: информация о взрывах.

Киевская область — село Ревное: обстрел в/ч

Волынская область — город Луцк: информация о взрывах

Одесса — возле аэропорта взрыв локатора

Одесская область — город Подольск: залетели 2 самолета из Приднестровья, обстрел в/ч

Запорожье — возле аэропорта взрыв

Запорожье — на окраине обстрел в/ч

Черниговская область — село Николаевка Новгород-Северского района видят, что со стороны РФ едет техника

Львовская область — село Батятичи: слышны взрывы

Львовская область — город Броды: три взрыва на двоих в/ч

Львовская область — село Новый Калинов: обстрел базы горюче-смазочных материалов

Полтавская область — город Миргород: взрыв двух ракет

Кировоградская область — город Знаменка: обстрел п/ч

Черниговская область — аэропорт УГСЧС: попадание в локатор (пострадавшие)

Херсонская область — города Чонгар и Каланчак: обстрелы в/ч

Херсонская область — Каланчак: обстрел пограничников

Херсонская область — пост Азов Геническа: едет военная техника РФ (количество неизвестно). Едут в сторону Мелитополя.

Хмельницкая область — Староконстантинов: обстрел военного аэропорта

Житомирская область — п.г.т. Озерный обстрел ракетами, уничтожен один самолет

Винницкая область — н.п Бохоники: обстрел в/ч

Винницкая область — город Тульчин и город Теплик: в/ч, взрывы

Ивано-Франковская область — обстрел в/ч

Харьков — обстрел в/ч (зенитная часть).

В тему: Рано утром 24 февраля в Украине было введено военное положение.