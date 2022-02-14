Скончался создатель культовых американских комедий Айван Райтман

Главное: В США умер режиссер и продюсер Айван Райтман. На его счету немало культовых фильмов.

Детали: В ночь на минувшее воскресенье, 13 февраля, в своем доме в Монтесито (Калифорния) скончался режиссер и продюсер Айван Райтман. Ему было 75 лет.

Айван Райтман известен как создатель ряда культовых комедий, среди которых – «Охотники за привидениями», «Близнецы», «Бетховен», «Детсадовский полицейский» и «Космический джем».

Справка : Айван Райтман родился 27 октября 1946 года в Комарно (Чехословакия) в еврейской семье. В 1950 году его семья эмигрировала в Канаду.

В его честь установлена именная звезда на «Аллее славы» в Голливуде.

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