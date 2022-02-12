Олимпиада-2022: итоги восьмого дня

Главное: В восьмой день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось шесть комплектов наград. Украинцев среди призеров по-прежнему нет.
Детали: Сегодня, 12 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта.
Сноуборд
Борд-кросс, смешанные команды
1. США (Ник Баумгартнер, Линдси Джекобеллис);
2. Италия-1 (Омар Визинтин, Микела Мойоли);
3. Канада-1 (Элиот Гронден, Мериэта О’Дин).
Лыжные гонки
Эстафета, женщины
1. ОКР;
2. Германия;
3. Швеция.
Конькобежный спорт
500 м, мужчины
1. Гао Тинъюй (Китай);
2. Чха Мин Гю (Южная Корея);
3. Ватару Морисиге (Япония).
Биатлон
Спринт, мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия);
2. Кентен Фийон-Майе (Франция);
3. Тарьей Бё (Норвегия).
Прыжки с трамплина
Большой трамплин, мужчины
1. Мариус Линдвик (Норвегия);
2. Рею Кобаяси (Япония);
3. Карл Гайгер (Германия).
Скелетон
Женщины
1. Ханна Найзе (Германия);
2. Жаклин Нарракотт (Австралия);
3. Кимберли Бос (Нидерланды).
Медальный зачет:
В тему: Олимпиада-2022: итоги седьмого дня.