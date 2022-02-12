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Новости > Олимпиада-2022: итоги восьмого дня

Олимпиада-2022: итоги восьмого дня

Абелардо
12.02.22 21:44
147
Олимпиада-2022: итоги восьмого дня

Главное: В восьмой день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось шесть комплектов наград. Украинцев среди призеров по-прежнему нет.

Детали: Сегодня, 12 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта.

Сноуборд

Борд-кросс, смешанные команды

1. США (Ник Баумгартнер, Линдси Джекобеллис);
2. Италия-1 (Омар Визинтин, Микела Мойоли);
3. Канада-1 (Элиот Гронден, Мериэта О’Дин).

Лыжные гонки

Эстафета, женщины

1. ОКР;
2. Германия;
3. Швеция.

Конькобежный спорт

500 м, мужчины

1. Гао Тинъюй (Китай);
2. Чха Мин Гю (Южная Корея);
3. Ватару Морисиге (Япония).

Биатлон

Спринт, мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия);
2. Кентен Фийон-Майе (Франция);
3. Тарьей Бё (Норвегия).

Прыжки с трамплина

Большой трамплин, мужчины

1. Мариус Линдвик (Норвегия);
2. Рею Кобаяси (Япония);
3. Карл Гайгер (Германия).

Скелетон

Женщины

1. Ханна Найзе (Германия);
2. Жаклин Нарракотт (Австралия);
3. Кимберли Бос (Нидерланды).

Медальный зачет:

В тему: Олимпиада-2022: итоги седьмого дня.

Тэги: Олимпийские игры, Олимпиада, Пекин, спорт, Олимпиада-2022

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