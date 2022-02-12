Олимпиада-2022: итоги восьмого дня

Главное: В восьмой день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось шесть комплектов наград. Украинцев среди призеров по-прежнему нет.

Детали: Сегодня, 12 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта.

Сноуборд

Борд-кросс, смешанные команды

1. США (Ник Баумгартнер, Линдси Джекобеллис);

2. Италия-1 (Омар Визинтин, Микела Мойоли);

3. Канада-1 (Элиот Гронден, Мериэта О’Дин).

Лыжные гонки

Эстафета, женщины

1. ОКР;

2. Германия;

3. Швеция.

Конькобежный спорт

500 м, мужчины

1. Гао Тинъюй (Китай);

2. Чха Мин Гю (Южная Корея);

3. Ватару Морисиге (Япония).

Биатлон

Спринт, мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия);

2. Кентен Фийон-Майе (Франция);

3. Тарьей Бё (Норвегия).

Прыжки с трамплина

Большой трамплин, мужчины

1. Мариус Линдвик (Норвегия);

2. Рею Кобаяси (Япония);

3. Карл Гайгер (Германия).

Скелетон

Женщины

1. Ханна Найзе (Германия);

2. Жаклин Нарракотт (Австралия);

3. Кимберли Бос (Нидерланды).

Медальный зачет:

В тему: Олимпиада-2022: итоги седьмого дня.