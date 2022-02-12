Священник УПЦ рассказал, какими свойствами обладает святая вода

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Полиция изъяла у Ярославского два автомобиля
Американцев по всем каналам призывают «немедленно покинуть Украину»
В Сети появилось фото «Мерседеса» из кортежа Ярославского после смертельного ДТП
Опубликовано видео кортежа Ярославского, несущегося на большой скорости в ночь смертельного ДТП
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В 2021 году Украина кроме себя прокормила еще 400 миллионов человек