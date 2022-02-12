Священник УПЦ рассказал, какими свойствами обладает святая вода

Главное: Святая вода может исцелять телесные и душевные болезни.

«В Православной Церкви принято освящать святую воду. Эта святая вода называется „агиасма“, то есть „великая святыня“», — рассказал отец Дамаскин.

Священник отметил, что святая вода обладает целительными свойствами, она может врачевать недуги людей и душевные болезни.

«Эта вода долго не портится, сохраняя свою целительную силу. Много примеров, когда после долгого периода хранения, открывают воду, освященную в день Крещения, и она остается такой же свежей, как родниковая вода. Это еще раз подчеркивает великую святость этой воды. Христиане стараются употреблять ее каждый день натощак, особенно когда болеют, чтобы исцелиться», — пояснил преподаватель КДАиС.

Святая вода важна для каждого христианина, отмечает священник.

«Святой водой человек исцеляется, святой водой он освящает жилище, освящает место работы и предметы. Все в жизни христиан освящается святой водой», — заключил архимандрит Дамаскин (Лебедь).