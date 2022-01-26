В Германии невакцинированного депутата решили посадить в стеклянную клетку

Главное: Невакцинированный депутат Бундестага Йоахим Вундрак будет участвовать в заседаниях комитета по иностранным делам со специального места, отгороженного органическим стеклом.

Детали: В связи с ужесточением карантинных требований в Бундестаге возникла ситуация, что депутат из-за своего категорического отказа вакцинироваться не мог бы исполнять должностные обязанности в полном объеме. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ, в пленарный зал депутатов допускают только с действующим сертификатом о прививках или перенесенной болезни.

Невакцинированные депутаты, не попадающие во второе исключение, должны находиться на трибунах, и в таких условиях уже несколько недель работают несколько депутатов AfD.

С Йоахимом Вундраком возникла дополнительная проблема в связи с его членством в комитете по иностранным делам — в комнате нет трибун, а встречи проходят в режиме повышенной безопасности, поэтому участвовать дистанционно невозможно.

Таким образом, предыдущее заседание Вундраку пришлось пропустить.

В качестве решения сложившейся ситуации на этих заседаниях для депутата подготовят отдельное место, отгороженное со всех сторон органическим стеклом.

Сам депутат уже согласился с таким компромиссом, чтобы иметь возможность выполнять свои обязанности.

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