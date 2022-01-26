Легендарный рокер уличил рекламу вакцинации от коронавируса в воздействии на подсознание

Главное: Знаменитый рок-гитарист и певец Эрик Клэптон рассказал о признаках «подсознательной рекламы» в призывах вакцинироваться на YouTube.

Детали: Легендарный британский рок-музыкант Эрик Клэптон назвал вакцинированных людей жертвами массового гипноза. Как сообщает Lenta.ru, в интервью одному из каналов на YouTube, 76-летний артист заявил, что людей заставляют прививаться скрытые в соответствующей рекламе сообщения.

«Теория формирования массового гипноза. И я увидел. Как только я начал искать, я увидел это повсюду», — рассказал он, объяснив, что в увиденных на YouTube призывах к вакцинации увидел «подсознательную рекламу», которая обещала, что после прививки человек будет счастлив.

Музыкант отметил, что давно обращал внимание на подобные послания, поэтому постепенно он «сложил мозаику».

В тему: В мае 2021 года Эрик Клэптон написал письмо итальянскому архитектору Робину Монотти Грациадею, в котором пожаловался на пропаганду вакцинации. В нем музыкант рассказал о последствиях укола вакциной AstraZeneca. «Реакции были катастрофическими. Мои руки то мерзли, то ничего не чувствовали, то горели, и около двух недель от них никакого толку не было», — написал музыкант, добавив, что испугался, что не сможет больше играть на гитаре.