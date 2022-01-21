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Новости > Управделами УПЦ рассказал, почему Церковь не должна идти на компромиссы с современным миром

Управделами УПЦ рассказал, почему Церковь не должна идти на компромиссы с современным миром

Александра Кудрявцева
21.01.22 14:25
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Управделами УПЦ рассказал, почему Церковь не должна идти на компромиссы с современным миром
Главное: Не нужно отвечать на все современные вызовы, потому что большая часть из них провокация.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Сегодня, когда в мире многие понятия и смыслы сознательно искажаются, „правды“ множатся, а истину пытаются осмеять, профанируется всё, что свято. Коснулись эти процессы и Церкви. На протяжении последних десятилетий общество призывало Её быть с миром одной природы, принимать все „прогрессивные“ тенденции, быть современной», — сказал митрополит Антоний.
 
Владыка отметил, что если посмотреть на пример западных христианских конфессий, то увидим, что ни к чему хорошему заигрывание с миром не приводит. «Любые уступки ведут за собой требование еще больших уступок, и этот процесс бесконечен. Пока сами себя не узнаем», — добавил он.
 
«Яркий пример тому западные христианские течения, где разрешили женское священство, благословляют однополые браки и прочие кощунственные вещи, которые прямо противоречат Священному Писанию. И это несмотря на то, что многие христианские течения руководствуются только Писанием», — продолжил иерарх.
 
Митрополит Антоний считает, что не нужно отвечать на все современные вызовы, потому что большая часть из них провокация.
 
«Вспомним из Писания, как фарисеи задавали Христу вероучительные вопросы, на самом деле руководствуясь единственным желанием уловить его в чем-либо. И Он, как Сердцеведец, назвал их тем именем, которому они соответствовали. Искренних же и ищущих из них Спаситель поощрял и поддерживал», — отметил архиерей.
 
Далее владыка объясняет, «имеем ли право вообще что-то менять?» «Апостольское преемственность — это не пустые слова. То, что нам вручили, нужно передать без изменений. Если мир этого не понимает, то и не надо опускаться до его уровня. Иначе это будет профанацией (от латинского profanation — „лишать святости, осквернять“)», — сказал управделами УПЦ.
 
«Дары Божии открываются постепенно человеку, который восходит от силы в силу по духовной лестнице. Как в луковице: чем больше сбрасываем шелуху, тем чутче и восприимчивее становимся. Чем больше тренируемся в духовном зале, тем больше крепнем, становимся устойчивее», — продолжает митрополит Антоний.
 
Он напомнил, что Церковь открыта для всех, но нельзя туда пускать тех, кто в «грязных сапогах».
 
«Нельзя пускать ради праздного любопытства. Человек, ищущий духовное, не будет сунуть нос ради любопытства туда, куда не следует, для него это тайна, неприкосновенное. Соглашательство, поиск компромисса, боязнь конфликта — плохие советчики. Конфликт с миром положен в основу христианства: Иисус „пришел принести меч“. Преемственность должна быть не только в архитектуре, священническом протоколе одежды, но и в поведенческом кодексе, наборе ценностей, установок понятийных. Таинство есть Таинство. Нельзя святыни бросать псам. Тайна не терпит шума, толпы и оваций. Даже Господь творил много чудес тайно», — подытожил митрополит.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал о действительных отношениях Церкви и государства.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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