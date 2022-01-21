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Новости > Лукашенко вновь жестко прошелся по Украине

Лукашенко вновь жестко прошелся по Украине

Агата Кловская
21.01.22 12:42
1416
Лукашенко вновь жестко прошелся по Украине

Главное: Александр Лукашенко жестко высказался по вопросу Украины. Он провел совещание с военными.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с военными, главной темой которого была Украина. Его цитируют местные СМИ.

Лидер страны сообщил: «Еще десять лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ. С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно».

Он добавил: «Поэтому на этот случай – непредсказуемости, неадекватности, – и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться. Почти полторы тысячи километров южной границы Беларуси и Украины – это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить».

Политик считает: «Из души украинской нации вырывают все, что только можно. Прежде всего, память славянских народов, единые корни, язык, культурный и этнический код, который связывает народы. Все пытаются уничтожить в душе украинцев».

Александр Лукашенко сказал: «Мы не представляли, что спустя несколько десятков лет после окончания Великой Отечественной войны по центральным улицам Киева, других городов будут маршировать молодчики с фашистской свастикой. Это для нас неприемлемо, потому что мы никогда не забудем все то, что творилось на нашей территории. В конце концов, мы помним Хатынь, помним, что произошло. И не только, что произошло, а кто творил там эти бесчинства. Это тоже одна из причин, почему мы вынуждены сегодня реагировать здесь, на юге нашей страны, на ту ситуацию, которая складывается».

В тему: Лукашенко намекнул на возможное вторжение Украины.

Тэги: Украина, Александр Лукашенко, мир, Беларусь

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