Крещение Господне: какой праздник отмечается 19 января

Сегодня, 19 января 2022 года, в мире и Украине отмечают Крещение Господне и День музейного селфи.

Крещение Господне

19 января весь православный мир отмечает наиважнейший христианский праздник — Крещение, или Богоявление. День, когда Иисус Христос крестился в реке Иордан, по праву является одним из святочтимых церковных праздников. Накануне Крещения, 18 января идет строгий пост.

Вода для верующих таит в себе особенный смысл, из освященной Святым животворящим Духом воды возникло все живое на планете. Вода — начало жизни, источник жизни. Своим Крещением Спаситель освятил простую иорданскую воду, и с тех пор каждый год во всем христианском мире происходит водосвятие — освящение воды.

Церемония начинается в церкви, во время службы, а затем священнослужители и прихожане направляются крестным ходом к ближайшему водоему, где заранее, во льду, прорублены полыньи в форме креста — иордани. После этого начинаются традиционные купания.

Верующие готовятся к этому дню заранее, ведь не у каждого хватит духу окунуться зимой в ледяную прорубь. Однако, с каждым годом желающих смыть с себя грехи святой водой становится все больше, хотя погода в январе обычно стоит морозная.

День музейного селфи

День музейного селфи проводится в третью среду января и приглашает всех посетить музей и сделать селфи. Этот день способствует повышению осведомленности о великих коллекциях работ, хранящихся в музеях.

Во многих музеях нельзя фотографировать. Однако есть один день, когда делается исключение. В День музейных селфи музеи-участники поощряют посетителей сделать селфи рядом с их любимым произведением искусства.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— Праздники славян — Турицы;

— День варки зелья;

— День художника вне закона;

— День нежности ко всем существам;

— Всемирный день творога «Кварк»;

— День супруга;

— День консервной банки.