В УПЦ рассказали о том, как провести Крещенский Сочельник

Главное: В этот день нужно посетить храм, принять участие в богослужении, по возможности — причаститься, а по окончании литургии — помолиться за чином освящения воды.

«Согласно церковной традиции, Крещенский сочельник — один из самых строгих постных дней в церковном году», — отметил Андрей Музольф.

Кроме того, он напомнил, что в этот день также совершается великое освящение воды.

«Такой чин совершается только два раза в году — в Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения, но при этом воды этих двух дней абсолютно тождественны и не совсем корректно различать их, называя одну Крещенской, а вторую — Богоявленской», — пояснил преподаватель КДАиС.

Андрей Музольф подчеркнул, что если хотим провести Крещенский сочельник максимально с духовной пользой для себя, нужно посетить храм, принять участие в богослужении этого дня, по возможности — причаститься, а по окончании Литургии — помолиться за чином освящения воды.

«Данную воду можно употребить как самому, так и освятить ею свое жилище, а также можно дать ее домашним животным. Потому что, как гласит одно из песнопений этого дня, „днесь освящается всякая тварь“, то есть в этот день происходит освящение всего сотворенного Богом. Ведь благодаря таким материальным святыням, как, например, святая вода, происходит освящение не только человека, но и всего мира, потому что, по словам святых отцов, человек призван обожиться не только сам, но и привести к обожению всю Вселенную», — отметил преподаватель КДАиС.