На Запорожье подростки жестоко пытали сверстника: тушили об него окурки и обливали на морозе холодной водой

Главное: В Запорожской области подростки заманили своего сверстника к себе домой, где пытали его и всячески издевались. По словам матери потерпевшего, так у него выбивали какой-то долг.

Детали: В поселке Кушугум Запорожской области в субботу, 15 января, подростки в возрасте 12-15 лет пытали своего 14-летнего знакомого. Детей уже задержали. Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

По данным полиции, шестеро подростков в возрасте от 12 до 15 лет пригласили в гости 14-летнего парня. Там они жестоко избивали и издевались над подростком. Парня бросилась искать его мать. Она нашла школьника и вызвала полицию.

Личности подозреваемых уже установили. Их допросили следователи. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Мать потерпевшего Анна в комментарии 061.ua рассказала, что после пыток ее сын госпитализирован. У него диагностировали сотрясение головного мозга, многочисленные раны и ожоги. Женщина говорит, что подростки отобрали у сына мобильный телефон и пытали. А когда мать нашла его, те заявили, что якобы он исчез, а они его разыскали.

«На теле Егора ожоги от сигареты. Его заставлять глотать еще горевшие сигареты. Заставляли раздеваться, на улицу выводили и холодной водой обливали. Какие-то деньги из него выбивали. Я сразу вызвала скорую и полицию», — рассказала женщина.

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