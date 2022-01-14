Епископ УПЦ объяснил духовный смысл праздника Обрезания Господнего

Главное: Обрезание, совершенное над Богомладенцем — одновременно исполнение и завершение Закона; и символизирует преемственность Заветов.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев).

«Христос добровольно подчиняется Закону Моисея и самым главным признаком этого подчинения является обряд обрезания. Христос — не бунтарь, нарушающий Закон, но его исполнитель», — объяснил епископ Сильвестр.

Владыка объяснил, что цель Ветхого Завета была в том, чтобы приготовить народ к пришествию Спасителя. Все символы, обряды, образы, пророчества Ветхого Завета в конечном итоге сходятся в одной точке — явлении ожидаемого Спасителя.

«Исполнение Им — Господом Иисусом Христом — основополагающих обрядов Ветхого Завета показывает, что обетования исполнены. Исполнение обрядов Ветхого Завета Господом одновременно означает и их завершение. Ветхий Завет завершен. Мессия пришел. И исполняя обряды Ветхого Завета, Он показывает, что Он не противник Закона, а исполнитель обетований, и одновременно это означает, что наступает Новый Завет», — напомнил епископ Сильвестр.

Владыка объяснил, что ветхозаветный обряд обрезания был только прообразом новозаветного Крещения.

«Ведь как обрезание было знаком принадлежности к богоизбранному народу — ветхозаветной Церкви, так и Крещение — это дверь в Церковь новозаветную. Крещение — это врата в Церковь. Именно поэтому Крещение отменяет необходимость обрезания, так как последнее было только прообразом, некой тенью истинного обрезания − «обрезания нерукотворного», — сказал владыка.

Он рассказал, что Крещение называется «нерукотворным обрезанием», поскольку посредством Крещения от человека отсекается его ветхое, греховное и дается возможность стать членом Церкви.

«Обрезание крайней плоти символизирует отделение от человека того, что ему не нужно, что мешает его чистоте. Показывая преимущество крещения, как „нерукотворного обрезания“ над обрезанием рукотворным, ветхозаветным, праздник Обрезания Господня своими богослужебными текстами готовит нас к грядущему двунадесятому празднику Богоявления или Крещения Господа нашего Иисуса Христа», — подытожил ректор Киевских духовных школ.

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