Украинский паспорт укрепил позиции в авторитетном рейтинге

Главное: «Сила» украинского паспорта выросла. Наша страна переместилась на 35-е место в рейтинге Henley&Partners.

Детали: Опубликован свежий Индекс паспортов мира. Рейтинг составили эксперты из Henley&Partners.

Он формируется, учитывая число стран, которые можно посещать по безвизу или с визой по прибытии.

Украина поднялась в списке с 37-го на 35-е место. Произошло это после заключения в прошлом году договора о безвизе с французскими заморскими территориями и Оманом. Теперь по украинскому паспорту можно въехать в 141 страну.

Лидерами индекса остаются Сингапур и Япония (по 192 страны), а также Германия и Южная Корея (по 190 стран).

Отметим, что Россия в рейтинге занимает 46-е место (119 стран).

В тему: ЕС официально исключил Украину из «зеленого списка».