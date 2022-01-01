С сегодняшнего дня в Украине вводятся кассовые аппараты для малого бизнеса. Но есть исключения

Главное: Минфин рассказал, кто из предпринимателей, находящихся на едином налоге, имеет право не устанавливать регистраторы расчетных операций. Для остальных бизнесменов это оборудование становится обязательным, начиная с сегодняшнего дня.

Детали: С 1 января 2022 года все плательщики единого налога второй-четвертой группы обязаны применять регистраторы расчетных операций. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, применение РРО/ПРРО остается необязательным для ФЛП — плательщиков единого налога первой группы, а также для отдельных категорий плательщиков второй-четвертой групп, которым Кабмин разрешил вместо РРО/ПРРО использовать расчетные книги и книги учета расчетных операций.

Постановлением Кабмина установлено, что с 1 января 2022 года при продаже товаров (кроме подакцизных) на территории села ФЛП разрешено не использовать РРО/ПРРО (при условии использования РК и КОРО) если:

— годовой объем расчетных операций не превышает 167 МЗП (в 2022 году — 1,09 млн грн) на одно структурное (обособленное) подразделение;

— такая торговля не будет производиться в одном торговом объекте, где также продаются подакцизные товары;

— такими ФЛП не производится дистанционная торговля, в том числе через сеть Интернет;

— сельскими советами и советами объединенных территориальных общин не принято решение об обязательном применении РРО/ПРРО на территории соответствующих общин.

В то же время, решением Кабмина отменена возможность не использовать РК и КУРО при предоставлении услуг химчистки, страхования и предоставления туристических и экскурсионных услуг.

При этом для плательщиков единого налога первой группы обязанность вести учет товарных запасов не вводится.

В тему: 1 декабря 2020 года после ряда протестных акций Верховная Рада Украины отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов.

Дальнейшие протесты результатов не имели.