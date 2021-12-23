Стал известен самый посещаемый ресурс 2021-го года. И это не Google

Главное: TikTok обогнал Google. Китайский ресурс стал самым посещаемым в мире.

Детали: Эксперты из компании Cloudflare определили самые посещаемые ресурсы 2021-го года. Как пишет The Wall Street Journal, китайская социальная сеть TikTok обогнала Google, который оказался лишь вторым.

Отмечается, что TikTok впервые занял первое место в феврале, а с августа уже не отпускал лидерство.

Примечательно, что в прошлом году социальная сеть была по популярности лишь седьмой в мире.

Далее в списке идут Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter и WhatsApp.

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