На Виннитчине появится новый храм УПЦ в честь Сергия Радонежского

Главное: В Винницкой области появится новый храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Сергия Радонежского.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Тульчинской епархии, 22 декабря епископ Сергий совершил чин освящения закладного камня под строительство храма в Тартаке.

Новую церковь будет строить местная Свято-Пантелеимоновская община УПЦ, которая сейчас собирается на богослужения в молитвенном доме.

Владыка Сергий совершил закладку камня и освящение креста на месте будущего храма в честь преподобного Сергия Радонежского.

По завершении богослужения владыка Сергий провел собрание духовенства Чечельницкого округа.

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