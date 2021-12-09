Лига чемпионов: «Динамо» бесславно завершило еврокампанию

Главное: Киевское «Динамо» сыграло свой последний матч группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу на выезде проиграло лиссабонской «Бенфике» со счетом 0:2.

Детали: Сегодня, 8 декабря, киевское «Динамо» сыграло свой последний поединок на групповом этапе Лиги чемпионов. Киевляне на выезде играло против португальской «Бенфики».

Гостям в этой матче не нужно было ничего, кроме престижа, а вот хозяева всерьез претендовали на выход в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира. Для этого им нужно было обыгрывать «Динамо» и ждать вестей из Мюнхена, где «Бавария» принимала «Барселону».

Живее игру начали игроки «Бенфики», но первый опасный момент создали именно «динамовцы». Буяльский, получив мяч из глубины поля, накрутил двух защитников и вратаря, отпасовал на Цыганкова, но тот из убойнейшей позиции умудрился отправить мяч выше пустых ворот.

Наказание не заставило себя ждать и, что примечательно, наказал гостей экс-игрок «Динамо» Роман Яремчук, выведя свою команду вперед. А еще через несколько минут Жилберто удвоил преимущество своей команды.

Во второй половине встречи обе команды имели хорошие моменты для взятия ворот, но до финального свистка счет на табло не изменился — победа «Бенфики» 2:0.

В параллельном поединке «Бавария» дома разгромила «Барселону» со счетом 3:0.

Итоговая турнирная таблица:

1. «Бавария» — 6 игр / 18 очков;

2. «Бенфика» — 6 / 8;

3. «Барселона» — 6 / 7;

4. «Динамо» — 6 / 1.

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