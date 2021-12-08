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Новости > Илон Маск стал бездомным

Илон Маск стал бездомным

Агата Кловская
08.12.21 16:16
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Илон Маск стал бездомным

Главное: Миллиардер Илон Маск продал свою калифорнийскую виллу в Хиллсборо. Теперь он официально бездомный.

Детали: Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск официально стал бездомным после продажи своей калифорнийской виллы в Хиллсборо.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что Маск передал ее неназванному покупателю за 32 миллиона долларов. Этот особняк площадью 19 гектаров был его «последним домом», так как другие имения в штате он продал ранее.

До этого Маск обещал избавиться от всего недвижимого имущества.

По данным СМИ, столетнее поместье, известное как Guignécourt, имело яркую историю еще до Маска. Его построил в 1912 году французский граф Кристиан де Гинье, который женился на калифорнийской наследнице крупного состояния времен золотой лихорадки.

В тему: Подписчики Илона Маска призвали его продать свои акции Tesla. В ответ он изменил имя.

Тэги: общество, мир, вилла, Илон Маск, Tesla, курьезы

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