Илон Маск стал бездомным

Главное: Миллиардер Илон Маск продал свою калифорнийскую виллу в Хиллсборо. Теперь он официально бездомный.

Детали: Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск официально стал бездомным после продажи своей калифорнийской виллы в Хиллсборо.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что Маск передал ее неназванному покупателю за 32 миллиона долларов. Этот особняк площадью 19 гектаров был его «последним домом», так как другие имения в штате он продал ранее.

До этого Маск обещал избавиться от всего недвижимого имущества.

По данным СМИ, столетнее поместье, известное как Guignécourt, имело яркую историю еще до Маска. Его построил в 1912 году французский граф Кристиан де Гинье, который женился на калифорнийской наследнице крупного состояния времен золотой лихорадки.

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