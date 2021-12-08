Британский врач рассказал о странном симптоме Омикрона у детей

Главное: Назван необычный симптом Омикрона у детей. Это сыпь.

Деталь: Сыпь может являться симптомом штамма коронавируса Омикрон у детей. Об этом сообщил популярный британский медик Дэвид Ллойд.

Эксперт заявил: «Есть некоторые различия в симптомах у детей по сравнению с взрослыми. Усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь».

По его словам, у небольшой группы пациентов с коронавирусом и ранее фиксировались высыпания.

При этом врач сказал: «До 15% детей с Омикроном сталкиваются с необычной сыпью».

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