В Днепре 10-летняя девочка, больная бронхитом, побиралась, чтобы собрать деньги на лекарства

Главное: 10-летняя девочка из Днепра заболела в школе, но застала дома пьяную мать. Чтобы купит лекарства и еду, она вынуждена была пойти просить деньги у прохожих. Врачи диагностировали у ребенка острый бронхит.

Детали: В Днепре госпитализировали 10-летнюю девочку, которая просила подаяние на лекарство от бронхита. Как сообщается на официальной странице Патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook, врачи подозревают у ребенка пневмонию.

Как рассказала девочка, она пришла домой из школы больной и застала маму пьяной.

После этого ребенок пошел в магазин и аптеку, но денег не имел и начал просить у людей.

На улице ее заметил прохожий. Ребенок сильно кашлял, поэтому он отвез его в больницу, а оттуда вызвал полицию.

Врачи установили предварительный диагноз — острый бронхит с подозрением на пневмонию и госпитализировали ребенка.

Полиция уже рассказала об этом матери девочки, где ее отец — неизвестно. Теперь этим делом будет заниматься ювенальная служба.

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