«Укрзализныця» запустила спецпоезд, чтобы на длинных выходных покататься на лыжах

Главное: «Укрзализныця» запустила на новогодние праздники дополнительный скоростной поезд между Киевом и горнолыжным курортом в Славском.

Детали: 24, 26 и 30 декабря 2021 года, а также 2, 6 и 8 января 2022 года из Киева на горнолыжный курорт в Славское Львовской области будет курсировать скоростной поезд Интерсити+ под названием «Лыжный экспресс». Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», поезд № 745/746 будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в конечный пункт назначения в 13:54.

В обратном направлении из Славска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев за 10 минут до полуночи.

При этом запланированы остановки на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

Как напомнили в компании, в прошлом сезоне «Лыжный экспресс» за новогодне-рождественский период перевез 26 тыс. пассажиров.

В тему: В связи с рождественско-новогодними праздниками украинцы будут иметь три выходных дня подряд в конце декабря и еще два длинных уикенда в начале января.