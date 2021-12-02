Надеюсь, мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину, – министр обороны США

Главное: Министр обороны США Ллойд Остин выразил надежду, что Россия не будет больше вторгаться на территорию Украины и назвал ее при этом Советским Союзом.

Детали: Любой ответ США на действия России в отношении Украины будет осуществляться совместно с международным сообществом, которое не допустит вторжения РФ. Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Южную Корею.

При этом говоря о том, будут ли последствия для России сугубо экономическими, Остин отказался отвечать напрямую, сказав, что будут использованы «наилучшие методы».

«Все, что мы сделаем, будет сделано как частью международного сообщества. В лучшем случае — мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину», — заявил Остин, имея в виду Российскую Федерацию.

В тему: На фоне очередных армейских учений на российско-украинской границе 1 декабря 2021 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия прежде уже «использовала военные учения как маскировку для агрессивных действий против соседей» и выразил убеждение, что ей придется заплатить высокую цену за возможное вторжение в Украину.