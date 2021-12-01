Минимальная пенсия в Украине с сегодняшнего дня превысила прожиточный минимум

Главное: С сегодняшнего дня в Украине увеличился размер пенсионных выплат. Это уже десятое повышение пенсий с начала года. Благодаря ему минимальная пенсия превысила прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Детали: С 1 декабря 2021 года минимальная пенсия по возрасту для лиц старше 65 лет, имеющих полный стаж (женщины 30 лет и 35 лет) и не работающих в Украине выросла до 2600 грн. Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, это десятое повышение пенсий за текущий год.

Как пояснили в министерстве, перерасчет пенсии базируется на том, что с 1 декабря увеличился размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, с 1854 грн до 1934 грн, а также выросла минимальная заработная плата с 6000 до 6500 грн.

Помимо минимальной пенсии на 80 грн вырастут выплаты для других пенсионеров, имеющих страховой стаж меньшей продолжительности и получающих пенсию в минимальном размере и не работающих.

Таким образом, в декабре 2021 года средний размер пенсии составит 3980 грн, что на 546 грн (или на 16%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3434 грн).

Согласно календарю повышения пенсий на 2022 год предусматривается индексация пенсий; установление минимальных пенсионных выплат в размере 3000 грн лицам старше 70 лет с установлением доплаты к пенсии в размере 300 грн лицам в возрасте от 70 до 75 лет; повышение надбавок, доплат к пенсиям.

Ожидается, что в 2022 году среднегодовой размер пенсии составит 4533 грн. По сравнению с 2020 годом увеличение составит 940 грн, или 26%.

В то же время, как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, с 1 декабря 2021 г в Украине увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 2379 грн до 2481 грн.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет с 1 декабря увеличился до 2100 грн (с 1 июля было 2013 грн).

Для детей от 6 до 18 лет — с 2510 грн в июле до 2618 грн с 1 декабря.

Для лиц. потерявшие трудоспособность — с 1854 грн в июле до 1934 грн с 1 декабря.

В правительстве добавили, что с увеличением прожиточного минимума возросла и сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом соцстрахования для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

Так, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступило с 1 декабря этого года, размер пособия составит:

— потерпевшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потери трудоспособности) — 42177 грн;

— семьи при смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) — 248100 грн;

— иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) — 49620 грн.

В тему: 1 июля 2021 года прожиточный минимум в Украине увеличился на 105 грн и составил 2189 грн, что на 335 грн больше, чем размер минимальной пенсии. Также с сегодняшнего дня выросла страховая пенсия, которая не пересчитывалась с 2019 года.