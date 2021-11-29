Коронавирус в Украине: 5 804 заболевших и 297 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 5 804 человека. Умерли 297 людей.

Детали: Коронавирус продолжает массово убивать украинцев. Данные на понедельник, 29 ноября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 5 804 случая заразы. Госпитализировали 2 082 больных, а выздоровели 10 477 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 13 364, методом ИФА – 1 795, экспресс-тестами – 17 535.

Наибольший прирост больных фиксировали в Днепропетровской (473) и Донецкой (457) областях, а также и Киеве (431).

Умерли 297 людей. За все время скончались 85 414 больных.

С начала пандемии заболели 3 427 827 человек, а выздоровели 2 920 714 людей.

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