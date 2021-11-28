Новый штамм коронавируса получил свое название в том числе благодаря лидеру Китая

Главное: Специалисты ВОЗ объяснили, что при наименовании нового штамма коронавируса пропустили две буквы греческого алфавита, чтобы не вызывать у людей нежелательных ассоциаций. В частности, греческая буква «Кси» в английском написании совпадает с именем китайского лидера Си Цзиньпина.

Детали: Всемирная организация здравоохранения намеренно пропустила две буквы греческого алфавита при наименовании нового штамма коронавируса. Как сообщает The New York Post со ссылкой на официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, от букв «ню» и «кси» отказались, чтобы избежать нежелательных ассоциаций.

Так, буква «ню» оказалась пропущена из-за ее созвучности с английским словом «новый» («new») и могла быть воспринята людьми не как очередной штамм, а некий новый вирус.

А «Кси» в английском написании совпадает с китайским именем Си (Xi), что могло бы вызвать ассоциации с лидером Китайской народной республики Си Цзиньпином.

«Мы договорились о правилах именования, чтобы избегать использования географических названий, имен людей, животных, чтобы избежать ярлыков», — объяснила Харрис.

В тему: В конце ноября 2021 года в мире начал распространяться новый штамм коронавируса — ботсванский. ВОЗ назвала его греческой буквой Омикрон. Он заразнее Дельты, имеет 32 мутации, может быть устойчив к вакцинам и, возможно, развился в теле пациента, зараженного ВИЧ.

27 ноября Итальянские медики опубликовали первое изображение белка штамма омикрон. На представленном рисунке видны множества мутаций по сравнению с предыдущим известным штаммом — дельта.