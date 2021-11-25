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Новости > «Заре» предрекли жесткий погром в Риме

«Заре» предрекли жесткий погром в Риме

Александр Панько
25.11.21 14:01
118
«Заре» предрекли жесткий погром в Риме

Главное: «Заря» готовится к матчу с «Ромой». Украинской команде пророчат поражение.

Детали: В четверг, 25 ноября, в Риме пройдет матч пятого тура группового раунда Лиги конференций. Местная «Рома» примет луганскую «Зарю».

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали прогноз на эту встречу.

Победу римлян оценивают как 1,1 к 1. На ничью ставят 7,5 к 1, а на луганчан – 21 к 1.

При этом самым вероятным исходом поединка называют победу хозяев со счетом 3-0 (6 к 1).

В тему: «Динамо» в Киеве минимально уступило «Баварии».

Тэги: футбол, спорт, ФК Заря, ФК Рома, Лига Конференций

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