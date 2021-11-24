В Житомирской области перевернулись два микроавтобуса

Главное: Громкое ДТП произошло в Коростене. Тут перевернулись два микроавтобуса.

Детали: В Коростене (Житомирская область) произошло резонансное ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Информируется, что тут столкнулись и перевернулись два микроавтобуса.

Отмечается, что 50-летний водитель Opel Vivaro допустил столкновение с Mercedes Sprinter, за рулем которого был 27-летний парень.

Правоохранители говорят: «В результате ДТП оба водителя, а также 41-летняя пассажирка Opel, получили телесные повреждения. Им оказывалась медицинская помощь. Впоследствии в больницу обратилась еще одна пассажирка одного из микроавтобусов – 24-летняя девушка».

Идет следствие.

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