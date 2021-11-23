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Новости > Ученые из Австралии выявили еще одну пользу кофе

Ученые из Австралии выявили еще одну пользу кофе

Александр Панько
23.11.21 13:32
666
Ученые из Австралии выявили еще одну пользу кофе

Главное: Кофе позитивно влияет на мозг человека. Это выявили ученые.

Детали: Ученые из Центра передового опыта по исследованию и лечению болезни Альцгеймера Школы медицины университета Эдит Коуэн в Австралии рассказали, чем полезен кофе. Их отчет цитирует издание Frontiers of Aging Neuroscience.

Исследователи провели анализ данных за десять лет.

Так, сообщается, что была установлена связь между кофе и несколькими важными маркерами, связанными с болезнью Альцгеймера.

Эксперты говорят: «Мы обнаружили, что участники, с более высоким потреблением кофе имели более низкий риск развития легких когнитивных нарушений, часто предшествующих болезни Альцгеймера, и самой болезни Альцгеймера».

Отмечается, что те, кто пьет кофе, с годами меньше подвержены изменениям области мозга, отвечающие за исполнительные функции, которые включают планирование, самоконтроль и внимание.

Информируется: «Кофе может быть особенно полезен пожилым людям, которые подвержены риску снижения когнитивных функций, но не имеют никаких симптомов. Это простая вещь, которую люди могут изменить. Возможно, мы разработаем рекомендации, которым люди смогут следовать в среднем возрасте, и, надеюсь, это будет иметь длительный эффект».

В статье говорится: «Если средняя чашка кофе, приготовленная дома, составляет 240 грамм, увеличение до двух чашек в день может потенциально снизить риск упадка когнитивных функций через 18 месяцев на восемь процентов, а снижение темпа накопления амилоида в головном мозге за тот же период составит около пяти процентов».

Поясняется следующее: «При болезни Альцгеймера амилоид слипается, образуя бляшки, токсичные для мозга. У тех, кто регулярно пьет кофе, этот процесс протекает медленнее».

Подчеркивается: «Нам еще предстоит точно определить, какие составляющие кофе влияют на его положительное влияние на здоровье мозга. Обычно в обработанном кофейном напитке неочищенный кофеин отсутствует, но там есть другие вещества, такие как кафестол, кахвеол и эйкозаноил-5-гидрокситриптамид, которые также доказали свою эффективность».

В тему: Китайцы рассказали о пользе кофе и чая.

Тэги: ученые, здоровье, мир, мозг, кофе

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