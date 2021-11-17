Кличко пообещал не повышать цены на проезд в транспорте. Пока

Главное: По словам мэра Киева Виталия Кличко, несмотря на рост цен на энергоносители, тарифы на проезд в общественном транспорте Киева до конца отопительного сезона пересматриваться не будут.

Детали: Вопрос пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте Киева до конца отопительного сезона рассматриваться не будет. Как сообщил городской голова столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook, тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости, поскольку произошел значительный рост цен на энергоносители, что является главной составляющей стоимости тарифа.

«Вы знаете, что произошел значительный рост цен на энергоносители, являющийся главной составляющей стоимости тарифа. Также подчеркну, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд. гривен», — написал градоначальник, добавив, что хотя правительство обещало компенсировать эти расходы, но не выполняет условий Меморандума.

«То есть мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Ибо весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт?», — заключил Кличко добавив, что вопрос об увеличении тарифов на проезд вынесен пока только на обсуждение и это не принятое решение.

В тему: 16 ноября 2021 года Киевская городская государственная администрация объявила о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте. Разовая поездка в столичном метрополитене, трамвае и троллейбусе вырастет до 20 гривен.

Сегодня Глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер напомнил, что цены на проезд нельзя повысить без согласования с ГРС.