Стало известно, как будет выдаваться «вовина тысяча»

Главное: Программа выплаты тысячи гривен за вакцинацию предполагает получение специальной банковской карты, деньги с которой можно будет перечислить только предприятиям из специального списка. По мнению народного депутата Ярослава Железняка, на данный момент программа выглядит утопически.

Детали: Народный депутат Украины, член фракции «Голос» Ярослав Железняк рассказал, как будет работать правительственная программа «тысяча за вакцинацию», которая должна стимулировать украинцев прививаться против коронавируса. На своем канале в Telegram он сообщил, что она будет действовать с 19 декабря 2021 года до конца 2022 года.

Обязательным критерием является то, что деньги смогут получить только предприятия, где не менее пяти сотрудников и уплачен ЕСВ за второй и третий кварталы 2021 года.

На проект выделяют 3 млрд грн на 2021 год (законопроект № 6297). Распорядителем денежных средств будет Министерство экономики.

Механизм действия программы, по его словам, будет следующим: «1. ???? В начале Кабмином формируется список предприятий (КВЕДов). Пока рабочая версия: ЖД, авиа + 59.14; 90.01, 90.02, 90.04; 91.02; 93.11, 93.12, 93,13.

2. Потом предприятия, которые относятся к этим КВЕДам проверяются на критерии.

3. Далее банки через POS терминал каким-то чудесным образом должны сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе.

4. Одновременно граждане в „Дии“ проходят верификацию и получают специальную банковскую карточку.

5. Кабмин перечисляет на эту карточку деньги- заветную 1000 грн.

6. Кто получил карточку и деньги, использует „Велику однатыщу“ на протяжении 4 месяцев в списке зарегистрированных в программе предприятий».

«Если честно, то все это выглядит крайне утопически, сложно и накроется на любом этапе реализации», — заключил нардеп.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Сегодня спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Идея породила широкое обсуждение в соцсетях.