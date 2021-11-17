Кличко рассказал, когда киевские школьники вернутся за парты

Главное: Школьники в Киеве вернутся за парты. Произойдет это с 22 ноября.

Детали: Уже в понедельник, 22 ноября, в киевских школах возобновится очное обучение, а дети вернутся за парты. Об этом информировал мэр города Виталий Кличко.

Градоначальник сообщил: «Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов».

Напомним, что из-за сложной ситуации с коронавирусом школы в украинской столице ушли на заочное обучение с 23 октября.

В тему: Украинские школы начинают напоминать учебные заведения времен нацистской Германии.