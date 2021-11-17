Стало известно, какую пенсию будет получать Меркель

Главное: Ангела Меркель будет получать пенсию 15 тысяч евро. У нее будет свое бюро за счет государства.

Детали: Издание Bild написало о том, какой будет пенсия канцлера Германии Ангела Меркель. Стали известны интересные подробности.

Так, ожидается, что в месяц она будет получать пятнадцать тысяч евро.

При этом у нее будет свое бюро, финансируемое за счет бюджета.

Отмечается, что обычно оно насчитывает пять сотрудников, но политик пожелала иметь сразу девять помощников.

Ранее руководители бюро Ангелы Меркель получали каждый месяц почти 10,5 тысяч евро.

Информируется, что канцлер хочет оставить в бюро его руководительницу Беате Бауманн, а также Еву Кристиансен, которая писала ей тексты выступлений.

В тему: Меркель кто-то позвонил прямо во время встречи с Путиным.