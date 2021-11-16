Ректор КПИ похвалил студентов, установивших камеру в женской душевой

Главное: Ректор КПИ Михаил Згуровский не стал уделять внимание инциденту с появлением видеокамеры в женской душевой местного общежития, назвав студента, который ее установил, «креативным».

Детали: Ректор Киевского политехнического института Михаил Згуровский отреагировал на инцидент в вузе, когда в женской душевой обнаружили скрытую камеру. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», на заседании ректората в начале ноября он назвал студентов, которые это сделали, «креативными».

«Креативные у нас студенты», — заявил руководитель, комментируя отчет директора студенческого городка Александра Ищенко, и сразу перешел к другой теме.

По словам Ищенко, за расследование ситуации взялись служба охраны и безопасности вуза и полиция.

«В дальнейшем уже полиция будет принимать решение о дальнейшей судьбе этого студента — он установил систему видеонаблюдения в женской душевой», — заключил он.

В тему: Как сообщал канал «Плохой КПИ» в Telegram, в конце октября в женской душевой общежития КПИ нашли скрытую камеру. Было принято решение поставить в известность заведующую общежития. В результате беседы, решили, что надо полностью восстановить все видеофайлы с флэшки и тогда уже вызывать полицию. В ходе восстановления всех этих файлов, было найдено видео, где парень, который все это учудил, снял своё лицо в комнате (видимо, тестируя саму камеру), что помогло установить его личность.