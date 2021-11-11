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Новости > Сборная Украины по футболу не смогла переиграть Болгарию

Сборная Украины по футболу не смогла переиграть Болгарию

Абелардо
11.11.21 22:05
199
Сборная Украины по футболу не смогла переиграть Болгарию

Главное: Сборная Украины по футболу в Одессе провела товарищеский поединок против Болгарии. Матч завершился вничью 1:1.

Детали: Сегодня, 11 ноября, сборная Украины в Одессе в товарищеском поединке принимала Болгарию. Этот поединок был генеральной репетицией перед самым важным матчем сборной в этом году — перед выездной игрой против Боснии и Герцеговины.

На протяжении всего матча Украина имела подавляющее преимущество над соперником, создала огромное количество опасных моментов, но мяч упорно не шел в ворота соперника. Плюс ко всему за десять минут до перерыва наши ребята пропустили довольно необязательный гол — отличился Кирилов.

Сравнять счет украинцы смогли лишь за десять минут до финального свистка благодаря шикарному удару Тараса Степаненко из-за пределов штрафной. Но, несмотря на 36 нанесенных ударов по воротам соперника, на большее подопечных Петракова не хватило — ничья 1:1.

В тему: В Одессе на стадионе «Черноморец» вспыхнул пожар в одном из помещений. Это произошло за несколько часов до начала матча сборной Украины по футболу против Болгарии.

Тэги: футбол, сборная Украины, Одесса, спорт, сборная Украины по футболу, сборная Болгарии

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