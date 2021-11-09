В Польше арестовали украинского хакера, который занимался вымогательством у Apple

Главное: Польские правоохранители арестовали и готовятся экстрадировать в США хакера, которого обвиняют в вымогательстве денег у корпорации Apple. Ему грозит до 115 лет лишения свободы.

Детали: Министерство юстиции США сообщило об аресте в Польше украинского хакера Ярослава Васинского, обвиняемого в вымогательстве $50 млн у корпорации Apple. Как сообщает Lenta.ru, по данным ведомства, Васинский принадлежал к группе REvil, которая участвовала в сетевых атаках на предприятия и государственные учреждения в США.

В апреле преступная группировка атаковала поставщика Apple Quanta Computer и украла схемы дизайна 14-дюймового MacBook Pro. Васинский и его подельники требовали от Apple выкуп в размере $50 млн.

Уточняется, что REvil выложила требование о выкупе на своем сайте, однако через несколько дней группа удалила сообщение. Также в Министерстве юстиции уверены, что Васинский принимал участие в июльской атаке на производителя софта Kaseya.

Вместе с хакером был взят под стражу, но затем отпущен его коллега Евгений Полянин — у последнего изъяли $6,1 млн.

Обоих подозреваемых обвинили в сговоре с целью совершения мошенничества. Васинского собираются экстрадировать в США, ему грозит до 115 лет лишения свободы.

В тему: В начале 2021 года Киберполиция разоблачила транснациональную группировку хакеров, подозреваемую в распространении одного из самых опасных в мире компьютерных вирусов «EMOTET». С помощью вирусного программного обеспечения осуществляли массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных учреждений стран Европы и Соединенных Штатов Америки.