Епископ УПЦ рассказал, чему учит подвиг святого Димитрия Солунского

Главное: Святой Димитрий Солунский своим мученическим подвигом показал, что есть ценности, которые выше самой жизни человека.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Димитрий, занимая одну из самых высоких государственных должностей, не скрывал свою веру в Бога. Он не стеснялся Христа, не считал, что „политическая целесообразность“ выше Евангелия и христианских ценностей. Именно об этом важно помнить нашим современным политикам. Нужно помнить, что есть вещи, которые важнее „демократии“, „толерантности“ и непонятных для христиан „ценностей“. Нужно помнить, что есть учение Христа, есть ценности, которые базируются на Священном Писании и вере в Бога. Нельзя в угоду сиюминутным выгодам изменять им и предавать их», — рассказал епископ Виктор.

Владыка напомнил, что когда Димитрий узнал, что император решил с ним «разобраться», то не испугался, а поручил раздать свое имущество бедным, а сам стал молиться и поститься, готовясь таким образом к мученическому венцу.

«Мы живем в мире, где постоянно акцентируется внимание на том, что жизнь человека — это высшая ценность. Однако, святой Димитрий показывает, что это не так. Потому что, если сам факт биологического существования является высшей ценностью, то человек превращается в животное, обладающее определенным набором эмоций. Для христианина же, высшая ценность находится за пределами биологического существования, а значит, сам человек становится выше самого себя, простираясь навстречу высшей реальности — к Богу. Вот это стремление к Нему и наделяет нашу жизнь смыслом и превращает нас из биологических существ в существа духовные», — подчеркнул архиерей.

Владыка пожелал всегда помнить о Христе и наполнять «жизнь поиском Бога, который дает смысл нашему существованию. Ибо только так мы сможем остаться людьми».

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