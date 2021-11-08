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Новости > Древний Спасо-Преображенский монастырь УПЦ в Межигорье просит принять участие в возрождении обители

Древний Спасо-Преображенский монастырь УПЦ в Межигорье просит принять участие в возрождении обители

Александра Кудрявцева
08.11.21 14:51
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Древний Спасо-Преображенский монастырь УПЦ в Межигорье просит принять участие в возрождении обители

Главное: В Киевской области продолжается восстановление Спасо-Преображенского Межигорского монастыря — выдающегося культурного, духовного и исторического памятника украинского народа и казачества.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук наместника обители, на данный момент братия нуждается в материальной помощи для продолжения строительных работ.

«Просим вас, братья и сестры, духовенство и всех неравнодушных людей, помочь пожертвованиями для возрождения древней Межигорской обители! Нужны стройматериалы, пиломатериалы, цемент, бытовки или строительные вагончики, можно б/у. Продукты питания тоже необходимы», — обратился наместник Межигорского монастыря архимандрит Никон (Русин).

В Межигорской обители принимают записки о здравии и упокоении, поминания на Литургию, сорокоусты, молебны по старинному Требнику Петра Могилы, заупокойные службы: панихиды, литии, парастасы.

Реквизиты для оказания помощи обители ЗДЕСЬ

Контакты: spas-monastyr.org,

https://facebook.com/SpasMezgorje

***В средневековых летописях Межигорский монастырь называли «южной Лаврой».

В период расцвета Запорожской Сечи монастырь стал главной святыней казачества.
Именно из этой обители шли монахи и священники для служения в Запорожскую Сечь. Здесь похоронены выдающиеся казаки: казацкий атаман Семен Палий, гетман Остап Гоголь — предок писателя Николая Гоголя.

Несколько раз монастырь подвергался уничтожению и разграблению, но каждый раз возрождался к молитвенной жизни.

В тему: В селе Михальча верующие УПЦ 1000 дней совершают молитвенное стояние в храме.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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