В Украине могут ввести «ковидную амнистию»

Главное: В Украине планируют ввести так называемую «ковидную амнистию». Гражданам дадут возможность пройти COVID-вакцинацию, даже если они до этого купили поддельный сертификат.

Детали: Минздрав Украины прорабатывает возможность введения так называемой «ковидной амнистии», которая предусматривает, что гражданам дадут возможность пройти COVID-вакцинацию, даже если они до этого купили поддельный сертификат. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.

По его словам, сейчас, если человек купил фальшивый сертификат, и при этом его внесли в систему здравоохранения как вакцинированного, он теряет возможность получить настоящую прививку от коронавируса.

«Нам нужно это убрать — мы работаем над этой моделью», — заявил Ляшко.

В тему: Украинцам объяснили, как вакцинироваться, имея поддельный COVID-сертификат.