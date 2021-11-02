Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, как в «Дие» получить детский COVID-сертификат

Стало известно, как в «Дие» получить детский COVID-сертификат

Агата Кловская
02.11.21 15:31
134
Стало известно, как в «Дие» получить детский COVID-сертификат

Главное: Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что дети, получившие хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации. Для этого одному из родителей необходимо добавить в «Дию» свидетельство о рождении ребенка.

Детали: Дети от 12 лет, получившие, по крайней мере, одну дозу вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

По его словам, прежде чем генерировать такие сертификаты, необходимо обновить «Дию» до последней версии:

— для iOS — это 3.0.18;

— для Android — 3.0.14.

Как получить детский COVID-сертификат:

— авторизоваться в «Дие»;

— добавить в «Дию» свидетельство о рождении ребенка;

— в меню «Услуги» выбрать «COVID-сертификаты»;

— сертификаты ребенка появятся в приложении вместе с документами взрослого.

Министр отметил, что дети с 14 лет могут самостоятельно авторизоваться в «Дие» с помощью ID-карты или биометрического паспорта.

В тему: Стало известно, где в Киеве помогут «закачать» COVID-сертификаты в смартфон.

Тэги: общество, дети, новости Украины, Михаил Федоров, Дия, COVID-сертификат, сертификат вакцинации

Комментарии

Статьи

01.11.21 19:49

Справедливы ли претензии BLM к «белым» и имеют ли они право их уничтожать?

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Что приготовил миру волшебник Цукерберг? Meta как Изумрудный город
01.11.21 21:51

Что приготовил миру волшебник Цукерберг? Meta как Изумрудный город

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.11.21 16:46

В Киеве компания мужчин катала на крыше авто своего приятеля
02.11.21 16:12

Украинцам пообещали, что отключений света и газа не будет
02.11.21 16:05

В Церкви рассказали, можно ли изображать Иисуса Христа в кинофильмах
02.11.21 14:57

Священник УПЦ снимает документальный фильм о князе-монахе Киево-Печерской лавры
02.11.21 14:49

На Киевщине введен усиленный контроль за соблюдением карантина
02.11.21 14:24

В УПЦ опубликовали рекомендации для священников во время пандемии
02.11.21 13:53

Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине значительно превышает норму
02.11.21 13:50

Священник УПЦ рассказал о семи смертных грехах
02.11.21 13:13

В воинской части на Днепропетровщине при загадочных обстоятельствах погиб солдат
02.11.21 12:53

В Мелитополе возле дороги нашли труп девушки
02.11.21 14:49

На Киевщине введен усиленный контроль за соблюдением карантина
02.11.21 13:53

Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине значительно превышает норму
02.11.21 12:03

Очередной министр подал в отставку
02.11.21 09:06

Назван победитель выборов мэра Харькова
02.11.21 08:43

Коронавирус в Украине: 19 455 и 700 погибших
01.11.21 19:00

Главные новости за 1 ноября 2021 года
01.11.21 15:12

В Киеве задержали скандального депутата Киву
01.11.21 13:49

В Минздраве назвали условия аннулирования COVID-сертификата
01.11.21 13:13

Сразу два министра Кабмина написали заявления об отставке
01.11.21 11:24

Стало известно, сколько может действовать локдаун в Киеве
26.10.21 16:56

На Ровенской АЭС произошла авария на трубопроводе
29.10.21 12:28

На Земле ожидается мощнейшая магнитная буря
26.10.21 19:00

Главные новости за 26 октября 2021 года
26.10.21 20:22

Ученые рапортуют об исчезновении одного из штаммов гриппа
27.10.21 20:38

Несмотря на показатели, правительство отказывается вводить локдаун по всей Украине
28.10.21 19:00

Главные новости за 28 октября 2021 года
27.10.21 19:00

Главные новости за 27 октября 2021 года
27.10.21 16:52

«Какой в сраку мажор? Я безработный, жена безработная...» Отец виновника харьковского ДТП рассказал о своем сыне
28.10.21 15:47

Крупным городам Украины светит медицинский коллапс
26.10.21 19:40

На Apple подали в суд из-за зарядки
Фото и Видео
В Мелитополе возле дороги нашли труп девушки
В Мелитополе возле дороги нашли труп девушки
В Мелитополе возле дороги нашли труп девушки
В Мелитополе возле дороги нашли труп девушки
Москву окутал таинственный туман – в социальных сетях зреет паника
Москву окутал таинственный туман – в социальных сетях зреет паника
В Киеве задержали скандального депутата Киву
В Киеве задержали скандального депутата Киву
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Появилось видео с места пожара в Днепре, который унес две жизни
Появилось видео с места пожара в Днепре, который унес две жизни
Киев ужесточает карантинные ограничения
Киев ужесточает карантинные ограничения
Опубликовано видео, как в Киевской области мужчина угрожал медсестре пистолетом
Опубликовано видео, как в Киевской области мужчина угрожал медсестре пистолетом
Появилось видео, как в Канаде самолет сел на оживленную трассу
Появилось видео, как в Канаде самолет сел на оживленную трассу
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.