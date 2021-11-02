Стало известно, как в «Дие» получить детский COVID-сертификат

Главное: Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что дети, получившие хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации. Для этого одному из родителей необходимо добавить в «Дию» свидетельство о рождении ребенка.

Детали: Дети от 12 лет, получившие, по крайней мере, одну дозу вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

По его словам, прежде чем генерировать такие сертификаты, необходимо обновить «Дию» до последней версии:

— для iOS — это 3.0.18;

— для Android — 3.0.14.

Как получить детский COVID-сертификат:

— авторизоваться в «Дие»;

— добавить в «Дию» свидетельство о рождении ребенка;

— в меню «Услуги» выбрать «COVID-сертификаты»;

— сертификаты ребенка появятся в приложении вместе с документами взрослого.

Министр отметил, что дети с 14 лет могут самостоятельно авторизоваться в «Дие» с помощью ID-карты или биометрического паспорта.

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