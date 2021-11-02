Главное: В Чернобыльской зоне нелегально добывали песок. Нарушителей накрыла полиция.

Детали: В Чернобыльской зоне проводили нелегальную добычу песка. Об этом сообщает полиция.

Как стало известно, добыча неизвестными лицами в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике велась без соответствующих оснований и документов.

Информируется, что правоохранители изъяли с места происшествия образцы песчаной смеси и экскаватор Hyundai 170W, с помощью которого добывался песок.

Уже открыто уголовное производство по статье о нарушении правил охраны или использования недр, незаконной добыче полезных ископаемых. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до шести лет.

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