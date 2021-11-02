Стало известно, как попасть на матч «Динамо» – «Барселона»

Главное: Сегодня пройдет матч «Динамо» – «Барселона». Попасть на стадион смогут не все.

Детали: Во вторник, 2 ноября, в Киеве состоится поединок четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» – «Барселона». Стало известно, что, кроме билета, нужно иметь на руках, чтобы попасть на трибуны НСК «Олимпийский».

Матч стартует в 22-00.

Организаторы встречи поведали, что для допуска на стадион нужны такие документы: отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР, которое проведено не более чем за 72 часа матча; отрицательным результатом экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, которое проведено не более чем за 72 часа до матча; документом, подтверждающим получение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины (зеленые сертификаты); документом, подтверждающим выздоровление лица от коронавируса.

Сама проверка будет проходить перед входом на НСК «Олимпийский».

Уточняется, что данные требования не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Добавим, что сканеры электронных билетов расположены на входах «Запад-4» и «Север-2».

Зрителям напомнили также, что во время пребывания на территории стадиона они обязаны использовать средства индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот.

В тему: Эксперты считают, что в матче с «Барселоной» «Динамо» может зацепиться за ничью.