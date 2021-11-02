Ситуация с коронавирусом в Киеве резко усугубилась

Главное: В Киеве за сутки от коронавируса умерли 60 человек. Это новый антирекорд.
Детали: В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом. Данные на вторник, 2 ноября, приводит СНБО Украины.
Как стало известно, установлен новый антирекорд смертности за сутки – скончались 60 человек (предыдущий максимум был 54 жертвы).
Кроме этого выявили 1 738 случаев заразы.
Выздоровели при этом 1 157 больных.
Всего с начала пандемии скончались уже 6 268 людей.
За все время заболели 261 535 людей, а выздоровели 230 623 человека.
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