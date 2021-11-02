Ситуация с коронавирусом в Киеве резко усугубилась

Главное: В Киеве за сутки от коронавируса умерли 60 человек. Это новый антирекорд.

Детали: В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом. Данные на вторник, 2 ноября, приводит СНБО Украины.

Как стало известно, установлен новый антирекорд смертности за сутки – скончались 60 человек (предыдущий максимум был 54 жертвы).

Кроме этого выявили 1 738 случаев заразы.

Выздоровели при этом 1 157 больных.

Всего с начала пандемии скончались уже 6 268 людей.

За все время заболели 261 535 людей, а выздоровели 230 623 человека.

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