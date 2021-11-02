В Днепре женщина с сыном ногами избила учительницу

Главное: В Днепре женщина вместе с сыном напали на педагога и избили ее ногами. При этом ученик уже не учится в этой школе.

Детали: В Днепре в понедельник, 1 ноября, избили учительницу школы № 210. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Отмечается, что мать одного из школьников пришла в заведение, чтобы разобраться с учительницей из-за своего сына — ученика 6 класса.

Женщина вместе с сыном, который уже не учится в этой школе, напали на педагога и избили ее ногами. Пострадавшая обратилась в полицию.

По словам пресс-секретаря полиции Днепропетровской области Анны Старчевской, устанавливается правовая квалификация происшествия, по которой будет открыто уголовное производство.

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