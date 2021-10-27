Еще семь областей переходят в «красную» зону. В том числе и Киевская

Главное: Еще семь областей переходят в «красную» зону карантина. Таким образом, таких областей в Украине уже 15.
Детали: С полуночи 30 октября на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей начинает действовать красный уровень эпидопасности. Соответствующее решение приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.
Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений.
«Запрещена работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и так далее. Ограничения не будут действовать, если 100 процентов работников и посетителей вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения», — напомнил Немчинов.
Таким образом, с 30 октября в «красной» зоне будут уже 15 областей:
1. Херсонская;
2. Одесская;
3. Запорожская;
4. Донецкая;
5. Днепропетровская;
6. Сумская;
7. Николаевская;
8. Ровенская;
9. Житомирская;
10. Ивано-Франковская;
11. Киевская;
12. Луганская;
13. Хмельницкая;
14. Черниговская;
15. Львовская.
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