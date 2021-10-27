Еще семь областей переходят в «красную» зону. В том числе и Киевская

Главное: Еще семь областей переходят в «красную» зону карантина. Таким образом, таких областей в Украине уже 15.

Детали: С полуночи 30 октября на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей начинает действовать красный уровень эпидопасности. Соответствующее решение приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений.

«Запрещена работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и так далее. Ограничения не будут действовать, если 100 процентов работников и посетителей вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения», — напомнил Немчинов.

Таким образом, с 30 октября в «красной» зоне будут уже 15 областей:

1. Херсонская;

2. Одесская;

3. Запорожская;

4. Донецкая;

5. Днепропетровская;

6. Сумская;

7. Николаевская;

8. Ровенская;

9. Житомирская;

10. Ивано-Франковская;

11. Киевская;

12. Луганская;

13. Хмельницкая;

14. Черниговская;

15. Львовская.

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