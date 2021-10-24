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Новости > В Минздраве назвали условие для отмены карантина в стране

В Минздраве назвали условие для отмены карантина в стране

Агата Кловская
24.10.21 09:51
361
В Минздраве назвали условие для отмены карантина в стране

Главное: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что для отмены карантина в стране нужно вакцинировать не менее 70% населения.

Детали: Ограничения в Украине по коронавирусу можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев. Европейские страны смогли добиться такого показателя в течение 4-5 месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения Виктора Ляшко.

«Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Все остальные усиливают роль государства, вмешательство для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые не хотят или боятся», — сказал Ляшко.

По его словам, эта статистика подтверждает, что 70% украинцев будет вакцинировано от коронавируса. «Далее будем убеждать и говорить», — добавил он.

Министр отметил, что Украина должна достигнуть этой цифры вакцинированных. Это позволит как в Дании, Великобритании и скандинавских странах отменить карантинные ограничения.

«В скандинавских странах уже отменяют маски в транспорте, потому что процент вакцинации уже более 75%», — подчеркнул Ляшко.

В тему: Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует более тысячи смертей от коронавируса ежедневно.

Тэги: Украина, общество, карантин, Виктор Ляшко, новости Украины, коронавирус

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